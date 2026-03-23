El factor minero también impactó en los valles sanjuaninos: cómo creció la demanda de aspirantes, según la UNSJ

En el marco del reciente lanzamiento de la Licenciatura en Enfermería en Valle Fértil , desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) pusieron el foco en la fuerte cantidad de aspirantes y estudiantes que registran las carreras de la delegación Valles Sanjuaninos . Según indicaron, este crecimiento está directamente vinculado al impacto de la actividad minera , un fenómeno que también se viene reflejando en la propia casa de altos estudios y en otras instituciones académicas y de formación de la provincia .

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“La demanda creció mucho este año en los diferentes valles”, aseguró la secretaria académica de la UNSJ, Rosa Ferrer, en diálogo con Tiempo de San Juan. Según explicó, el incremento se vincula con una expansión territorial sostenida en los últimos años, que permitió llevar nuevas propuestas a departamentos con alto impacto minero como Jáchal, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia, Ullum y Sarmiento. En ese contexto, la Delegación Valles Sanjuaninos -que funciona desde hace más de una década- hoy cuenta con una decena de carreras, entre tecnicaturas y licenciaturas, muchas de ellas bajo modalidad virtual.

Expansión académica y “explosión” de carreras

El punto de inflexión, de acuerdo a Ferrer, se dio entre 2024 y 2025, cuando se produjo una “explosión” de la oferta académica. Hasta 2022, la cantidad de carreras en estos departamentos era prácticamente la mitad. El proceso requirió años de planificación, aprobación institucional y búsqueda de financiamiento, pero terminó consolidándose en un escenario marcado por la necesidad de profesionalizar mano de obra para la industria minera y sus servicios asociados.

Entre las propuestas con mayor tracción aparecen las tecnicaturas en Operaciones Mineras y en Procesamiento de Minerales, que comenzaron a dictarse el año pasado en seis departamentos, así como nuevas carreras como Maquinarias Pesadas e Industria Alimentaria. Estas, junto con otras vinculadas a servicios estratégicos -como Enfermería, Inglés para la industria o Turismo-, forman parte de un esquema pensado para abastecer no solo a la actividad extractiva, sino también a todo su entramado logístico, sanitario y productivo.

En paralelo, la UNSJ sostiene carreras con fuerte anclaje territorial y cultural, como el Profesorado de Música de Orientación Popular en Jáchal o la Tecnicatura en Diseño de Indumentaria Textil en Iglesia. “Hay una tendencia de carreras vinculadas a bienes y servicios de apoyo a la minería, pero también otras que apuntan al desarrollo territorial”, explicó Ferrer, al destacar que la estrategia no se limita únicamente a la formación minera directa.

Más aspirantes y cupos completos: el impacto en los valles

El crecimiento de la oferta tuvo su correlato inmediato en la cantidad de aspirantes. En Valle Fértil, por ejemplo, 120 estudiantes realizaron el curso de nivelación para la Licenciatura en Enfermería, aunque finalmente ingresaron 60 debido a la capacidad limitada de prácticas hospitalarias. La cifra, más allá del recorte, marca el nivel de interés que despiertan estas propuestas en departamentos donde históricamente el acceso a la educación superior era limitado.

“Cuando una carrera llega a un departamento, la expectativa es muy fuerte”, explicó Ferrer. En muchos casos, se trata de la posibilidad concreta de estudiar sin necesidad de migrar hacia el Gran San Juan, lo que impacta directamente en el arraigo de los jóvenes.

Las carreras bajo modalidad virtual también muestran ese fenómeno. Con cupos de 25 estudiantes por departamento y un sistema de tutorías específicas -que incluye acompañamiento pedagógico, tecnológico y local-, las cohortes se completan rápidamente. En total, solo en estas tecnicaturas ingresaron 125 estudiantes distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Un ejemplo reciente de este proceso se vio justamente en Valle Fértil, donde 60 ingresantes comenzaron la Licenciatura en Enfermería en la sede local de la UNSJ. Allí, autoridades universitarias destacaron la importancia de llevar la formación a cada rincón de la provincia, con prácticas que incluso se desarrollan dentro del propio sistema de salud departamental.

Un fenómeno que atraviesa toda la formación

Lo que ocurre en los Valles Sanjuaninos no es un hecho aislado. El interés por la minería y sus actividades asociadas se viene replicando en distintos niveles educativos. A principios de marzo, la Escuela de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir registró una demanda récord en cursos vinculados al sector, con comisiones completas de entre 40 y 50 alumnos y listas de espera para nuevas inscripciones.

Las capacitaciones -orientadas a tareas en campamentos mineros y áreas de apoyo- incluyen desde mantenimiento y logística hasta cocina, hotelería y limpieza en entornos mineros. La convocatoria fue tal que muchos interesados no lograron ingresar en la primera instancia y esperan nuevas aperturas durante el año.

En el nivel universitario, el fenómeno también se refleja en las carreras tradicionales. Durante el ingreso 2026 en la UNSJ, Ingeniería en Minas concentró una porción significativa de aspirantes dentro de la Facultad de Ingeniería, mientras que también crecieron las inscripciones en Geología y Geofísica. A esto se suma la creación de nuevas propuestas, como la Tecnicatura en Exploración Geológica, que comenzará a dictarse en Jáchal.

Incluso otras instituciones educativas avanzan en esa línea. La Universidad Católica de Cuyo, por ejemplo, lanzó recientemente una diplomatura en Trabajo Minero Seguro, enfocada en riesgos, prevención y seguridad, dirigida tanto a trabajadores como a quienes buscan insertarse en el sector.