Pettovello llega a San Juan para visitar un centro de familia y continuar con el "Tren de Capital Humano"

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, visitará San Juan el próximo 13 de mayo en el marco de una agenda centrada en el territorio, que incluirá la visita a un Centro de Familia y la continuidad del programa “Tren de Capital Humano”.

La iniciativa recorre distintas provincias con el objetivo de facilitar el acceso de la población a prestaciones sanitarias, sociales, educativas y de recreación, acercando servicios del Estado a comunidades que muchas veces tienen dificultades para acceder a ellos.

Entre sus principales ejes, el programa busca reducir las brechas territoriales mediante una mayor presencia de políticas públicas en todo el país, promoviendo el desarrollo integral de las personas, las familias y sus entornos. Además, apunta a fortalecer las redes sociales locales, respetando las particularidades de cada región y con una mirada interdisciplinaria.

No será la primera vez de Pettovello en la provincia. La funcionaria ya había visitado San Juan el 11 de septiembre de 2024, en el marco del Día del Maestro, cuando participó de un acto oficial en la Casa de Sarmiento.