Expo Anime 2026: vuelve el evento friki más grande de San Juan

El próximo fin de semana, la cultura popular se instalará en el Conte Grand con la sexta edición de la Expo Anime. En esta oportunidad, los amantes de este arte que se caracteriza por un estilo de animación japonesa y el público en general, podrán sumarse a las distintas propuestas que se llevarán a cabo el sábado 16 y domingo 17 de mayo.

Con entrada libre y gratuita, la primera jornada se desarrollará de 14 a 21 mientras que la segunda de 14 a 20.

Quienes lleguen hasta el centro cultural podrán presenciar los concursos de K-pop y Cosplay, instancias en las que se entregarán premios y menciones especiales. Además, habrá shows como los que encabezarán la banda Oto Fire y Shadows y tatuajes con Sheikah y Dark Barbie.

Otro de los espacios más esperados será la Feria Friki, que contará con más de 45 emprendedores de anime y k-pop para la venta y exposición de merch.

El público tendrá la posibilidad de sumarse al Taller de Dibujo Manga y Comic de Autor de la mano de Hamsterboys Academia y al Taller de Origami a cargo de Harinezumi. Ambas actividades no requieren inscripción previa.

Cabe destacar que el sábado, entre las 16 y 18 h, será el turno de los niños para lucir sus cosplays. Todos los que suban al escenario se llevarán una bolsita de golosinas y, el mejor, tendrá otro regalo.

De esta manera, el Gobierno de San Juan apuesta por eventos de calidad que celebran la diversidad de expresiones artísticas, asegurando que el CCCG siga siendo el epicentro de la participación joven y el desarrollo creativo provincial.

FUENTE: Sí San Juan