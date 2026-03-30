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Robo callejero

Una pareja paseaba por una plaza de Capital y fue golpeada y asaltada a punta de pistola por una patota

Sucedió el domingo en la noche en el interior del barrio Frondizi. La pareja fue atacada por al menos tres sujetos, uno de los cuales portaba el arma. El joven terminó con la cabeza lastimada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El asalto se produjo en el interior del barrio Frondizi, en Capital.

El asalto se produjo en el interior del barrio Frondizi, en Capital.

Una pareja fue a distraerse un rato a una plaza de Capital y apareció una patota que la asaltó. Uno de los ladrones hasta los encañonó con una pistola, pero las víctimas se resistieron. Los ladrones perdieron el arma, pero atacaron a pedradas al muchacho y les robaron los celulares.

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El violento episodio ocurrió minutos antes de la medianoche del domingo en una plaza ubicada en el interior del barrio Frondizi, en Capital, en el límite con Santa Lucía. Hasta ese lugar acudió personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este -que tiene jurisdicción en la zona- tras el llamado de emergencia que alertaba sobre un asalto con arma de fuego y una persona herida.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Vega, de 22 años, y una chica de nombre Lourdes, de 26, quienes se encontraban sentados en el espacio verde cuando fueron sorprendidos por al menos tres sujetos. Según el relato de los damnificados, uno de los agresores extrajo una pistola 9 milímetros y los amenazó para robarles, logrando sustraerles dos teléfonos celulares.

En medio del asalto, el joven intentó resistirse y se produjo un forcejeo en el que lograron desarmar a uno de los delincuentes. Sin embargo, lejos de desistir, los atacantes reaccionaron con violencia: arrojaron piedras contra la pareja y una de ellas impactó en la cabeza de Vega, provocándole un corte en el cuero cabelludo.

Minutos después llegó una ambulancia que trasladó al herido al Hospital Rawson, donde recibió asistencia médica y quedó en observación, aunque fuera de peligro, según fuentes del caso. En tanto, los delincuentes escaparon y son intensamente buscados por la Policía. El arma, que sería una pistola calibre 9 milímetros con su cargador, fue secuestrada en el lugar y será peritada. Interviene la UFI Delitos Contra la Propiedad, bajo la calificación de robo agravado por el uso de arma de fuego y cometido en banda.

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