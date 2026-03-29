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Motochorros

Asalto a plena luz del día en Rivadavia: le robaron un bolso tras amenazarla con un arma

El hecho ocurrió en calle Lavalle y Paso de los Andes cuando la víctima se dirigía a tomar el colectivo. Dos delincuentes en moto la amenazaron con un arma y le arrebataron un bolso. La joven no resultó herida, pero el caso generó preocupación por la modalidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imágen ilustrativa

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Una joven fue víctima de un robo agravado con arma de fuego en el departamento Rivadavia, en un hecho ocurrido en horas de la tarde del sábado y que generó preocupación por la modalidad delictiva.

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Según fuentes policiales, el episodio ocurrió este sábado alrededor de las 16:03, en la intersección de calle Lavalle y Paso de los Andes, cuando la víctima se dirigía a tomar el colectivo.

La damnificada, identificada como Emiliana Godoy Carbajal, de 19 años, se presentó en la base policial para radicar la denuncia y relatar lo sucedido.

De acuerdo a su testimonio, fue interceptada por dos hombres que circulaban en una motocicleta 150cc de color negro, quienes la abordaron y le exhibieron un arma de fuego para intimidarla.

Bajo amenaza, los delincuentes le arrebataron un bolso matero de color marrón, aunque, según indicó la joven, el objeto no contenía elementos en su interior.

Tras concretar el robo, los sujetos se dieron a la fuga en el rodado, mientras que la víctima no sufrió lesiones físicas.

El hecho es investigado por la UFI de Delitos contra la Propiedad, bajo la calificación de robo agravado por el uso de arma de fuego, con intervención de personal de la Comisaría 13ª, que trabaja para dar con los autores.

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