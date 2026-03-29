Violento asalto a un delivery en Pocito: le robaron la moto a punta de pistola

Un trabajador de reparto vivió momentos de extrema tensión en Pocito, cuando fue abordado por delincuentes armados que le robaron la moto, el celular y otros efectos personales.

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El hecho ocurrió este sábado por la noche, alrededor de las 22:20 horas , en el interior del barrio Teresa de Calcuta , en la intersección de calles Picasso y Lemos .

Según denunció la víctima, Marcos Alvares, de 39 años, quien se desempeña como repartidor de Didi Motos, circulaba en su motocicleta Keller 150 cc, color rojo y blanco, cuando fue interceptado por un sujeto que exhibió un arma de fuego.

Bajo amenazas, el delincuente lo obligó a ingresar al interior del barrio, en cercanías de la Manzana K, donde lo esperaban otros dos cómplices.

Lo amenazaron y le sacaron todo

Ya en ese punto, los tres sujetos concretaron el robo. Le sustrajeron: la motocicleta, dos cascos y un teléfono celular marca E20.

Tras cometer el asalto, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo del rodado robado. A pesar del violento episodio, el damnificado no sufrió heridas y se encuentra en buen estado de salud.

Investigan a los autores

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Buenaventura Luna y la causa quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que investiga el hecho como robo agravado por el uso de arma de fuego.

Por estas horas, la Policía trabaja para identificar a los autores del ataque y recuperar el vehículo sustraído.