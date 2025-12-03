miércoles 3 de diciembre 2025

En Córdoba

Ataque feroz: un niño de 9 años fue internado tras ser mordido por un pitbull

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en el barrio Los Boulevares, al norte de la capital provincial. Mientras jugaba a la pelota con su hermano en la vereda de su casa, los perros de un vecino salieron hacia la calle y se abalanzaron sobre los menores.

Durísima condena para el dueño de un pitbull que mató a una niña: ¿cuánto le dieron?

Conmoción en la provincia de Córdoba por el brutal ataque de un pitbull a un niño de 9 años. El menor sufrió heridas en la cabeza, un brazo y una pierna. Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en el barrio Los Boulevares, al norte de la capital provincial. Mientras jugaba a la pelota con su hermano en la vereda de su casa, los perros de un vecino salieron hacia la calle y se abalanzaron sobre los menores.

La Justicia intenta establecer por qué el dueño soltó a los animales, que abordaron violentamente al niño, quien quedó tendido en el suelo mientras era mordido en distintas partes del cuerpo. Tras ser asistido por personal médico, fue trasladado al Hospital Pediátrico y luego derivado al Hospital de Niños.

La madre del pequeño aseguró que los animales no contaban con ninguna medida de seguridad. Además, denunció trabas para avanzar con la investigación y pidió que los perros sean retirados del lugar. Aún no hay información oficial sobre la evolución del estado de salud del niño. Los tres animales quedaron bajo custodia, aunque todavía no se definió cuál será su destino.

