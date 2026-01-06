martes 6 de enero 2026

Procedimiento

Terminó preso por robarse una ventana en Chimbas

El detenido es un joven de 25 años y quedó aprehendido en una comisaría a la espera de su audiencia en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-04 at 23.57.05

Un hombre de 25 años fue detenido este lunes en el departamento Chimbas cuando intentaba robar una ventana de un domicilio ubicado en la zona de callejón Chubut, antes de calle Oro.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando vecinos del lugar advirtieron la situación y dieron aviso a la Policía al observar a un sujeto que corría por la zona llevando consigo los elementos sustraídos. Ante el alerta, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar y lograron aprehender al sospechoso, identificado con el apellido Córdoba, quien aún tenía en su poder las dos hojas de ventana.

En el procedimiento también se procedió al secuestro de los efectos robados, los cuales fueron recuperados. La damnificada, una mujer de 46 años, fue notificada de lo sucedido y expresó su agradecimiento por la rápida intervención policial.

Tras tomar intervención en el caso de la Unidad Fiscal de Investigaciones Flagrancia, dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa.

