Asado, el infaltable para el Día del Trabajador: mayor demanda que hace un año y escasez de punta de espalda

En ese contexto, Claudio Silva, de Frigorífico Iñaki, comentó que hay mucha más demanda en comparación a la previa del Día del Trabajador del 2024. La misma se ve reflejada en los pedidos que están recibiendo, por lo que se preparan para lo que será este miércoles, ya que gran parte de los sanjuaninos que apuesten al asado para celebrar realizarán sus compras un día antes.

Si bien el precio final varía según cada carnicería, en el caso del frigorífico aseguraron que se vienen manteniendo. Para lo que es asado, por ejemplo, se puede encontrar desde los $10.000; mientras que la punta de espalda, considerada corte Premium, se ubica alrededor de los $15.000.

Un detalle no menor es que hace un año la tapa de asado costaba entre $7.000 y $10.500, por lo si bien hubo un incremento, el mismo no fue desmedido. Por su parte la punta de espalda el año pasado rondaba entre los $8.000 y los $11.000.

Precisamente sobre este último corte, Silva remarcó que al menos en lo que es el frigorífico ya no cuentan con stock disponible, ya que ha sido tanta la demanda registrada que se quedaron sin carne para ofrecer al cliente que llegue buscando algo de última hora o salga a hacer las compras sin haber encargado con anticipación.

Entre los factores que se analizan en comparación al panorama que se presentó en la previa al Día del Trabajador del año pasado, se encuentra una mayor cantidad de dinero disponible para invertir en un asado y celebrar con la tradicional parrilla a pleno este jueves.

El asado, el más elegido entre los sanjuaninos para las celebraciones gastronómicas por el Día del Trabajador

Tiempo de San Juan realizó una encuesta entre sus lectores para conocer si tenían planeado celebrar este 1 de mayo, y de qué manera lo harían.

Apuntando solo a lo gastronómico, el 21% de los lectores señalaron que irían por el asado. Esta opción no solo invita a disfrutar una delicia bien nuestra, sino que además representa todo un ritual y un momento de encuentro y distracción, siendo una excelente excusa para pasar un buen momento.

Muy cerquita se encuentran los sanjuaninos que disfrutarán de una comida, pero en un local, como restaurante, restó o similar. El 20,7% señaló que irán por esta alternativa que de cierta manera genera una mayor comodidad.

En tercer lugar, con el 19,6% de los votos, se encuentran los que se reunirán en una casa particular, donde el menú no será asado, sino otra opción. Le siguen aquellos que no celebrarán, sino que harán algo simbólico en sus lugares de trabajo, como un ágape o similar.