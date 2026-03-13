viernes 13 de marzo 2026

Terrible

La influencer que denunció a Chelo de Grupo Green por abuso reveló la terrible frase del músico tras el ataque

El episodio ocurrió en La Tablada, en el auto del artista, quien ya fue detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Chelo de Grupo Green volvió a ser detenido por una denuncia de abuso sexual. Esta vez, fue una influencer de música quien lo acusó de haberla violado en el auto. El episodio ocurrió el lunes a la madrugada, en La Tablada.

En las últimas horas, la joven habló del hecho y se quebró al mencionar que el artista la empujó y se le tiró encima en la parte trasera del auto, donde la invitó “para estar más cómodos” mientras conversaban.

“Empezó a tocarme la pierna y no me gustó. Me sentí muy incómoda. Me quise bajar y dijo que no. Me besó, se me tiró encima y abusó de mí, literalmente. Me violó“, sostuvo entre lágrimas al aire de un noticiero de Telefe.

Ahora salió a la luz la terrible frase que el cumbiero pronunció después del ataque. “Yo no te hice nada, te llamo el fin de semana y nos vemos“, aseguró el periodista Rodrigo Fernández Prieto al aire de Mediodía Noticias (eltrece), quien tuvo acceso a la denuncia de la víctima.

Por qué había estado preso Chelo Torres de Grupo Green

En 2006, una mujer denunció al cantante de cumbia por haber abusado a tres de sus hijas, dos adolescentes y una nena de 6 años mientras él vivía en su casa.

La denunciante dijo que en octubre de ese año encontró al músico con una de las menores en la cama, por lo cual decidió echarlo de la casa y denunciarlo ante la Policía.

Sin embargo, Torres se fue con otra de sus hijas, de 15 años. Fue acusado de abusar de la joven durante más de un año y de dejarla embarazada.

Pese a ello, el cantante de cumbia fue juzgado por el ataque a la menor de las hijas de la mujer, que al momento del juicio ya tenía 9 años. Las agresiones habrían ocurrido entre 2004 y 2006.

Finalmente, el tribunal lo condenó a 3 años y 8 meses de prisión, aunque se le sumaron cuatro meses más para unificar la condena de una causa anterior por lesiones.

