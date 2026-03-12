jueves 12 de marzo 2026

Agenda

Preparan dos encuentros literarios imperdibles en San Juan

La Dirección de Bibliotecas Populares abre sus puertas este fin de semana con un café literario femenino y la presentación de una obra sobre resiliencia. Ambas actividades son con entrada libre y gratuita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bibliotecas populares

Durante el mes de marzo, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias tiene preparadas dos actividades para mostrar las producciones sanjuaninas y fomentar la lectura.

El viernes 13 de marzo, a las 18:00, se desarrollará el café literario “Palabras de mujer”, un encuentro organizado por la Sociedad Argentina de Escritores que propone compartir una tarde de lecturas, homenajes y café. La actividad busca celebrar la voz y la producción de lectoras y escritoras sanjuaninas, generando un espacio de intercambio y reflexión alrededor de la literatura.

Por su parte, el sábado 14 de marzo, a las 19:00, se realizará la presentación del libro Corazones intrépidos, de la licenciada y magíster Dolores Molina. En esta obra, la autora reúne relatos que abordan historias de resiliencia, amor y fortaleza frente a la adversidad, proponiendo en cada texto una reflexión sobre la capacidad humana de sobreponerse a las dificultades y encontrar nuevas formas de seguir adelante.

Ambas actividades se llevarán a cabo en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, ubicado en calle 25 de mayo pasando Las Heras, en la ciudad de San Juan, y están destinadas a todo público con entrada libre.

