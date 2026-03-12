Preparan dos encuentros literarios imperdibles en San Juan

Durante el mes de marzo, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias tiene preparadas dos actividades para mostrar las producciones sanjuaninas y fomentar la lectura.

El viernes 13 de marzo, a las 18:00, se desarrollará el café literario “Palabras de mujer”, un encuentro organizado por la Sociedad Argentina de Escritores que propone compartir una tarde de lecturas, homenajes y café. La actividad busca celebrar la voz y la producción de lectoras y escritoras sanjuaninas, generando un espacio de intercambio y reflexión alrededor de la literatura.

Por su parte, el sábado 14 de marzo, a las 19:00, se realizará la presentación del libro Corazones intrépidos, de la licenciada y magíster Dolores Molina. En esta obra, la autora reúne relatos que abordan historias de resiliencia, amor y fortaleza frente a la adversidad, proponiendo en cada texto una reflexión sobre la capacidad humana de sobreponerse a las dificultades y encontrar nuevas formas de seguir adelante.

Ambas actividades se llevarán a cabo en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, ubicado en calle 25 de mayo pasando Las Heras, en la ciudad de San Juan, y están destinadas a todo público con entrada libre.