Kapanga festejará sus 30 años en San Juan: las entradas ya están a la venta, mirá los precios

Kapanga vuelve a San Juan en septiembre para celebrar sus 30 años.

La legendaria banda argentina Kapanga vuelve a San Juan con una consigna especial: celebrar los 30 años del grupo . La gira aniversario ya pasó por Obras, recorrió el conurbano bonaerense y continúa por el resto de las provincias. El show destinado a los sanjuaninos se vivirá en septiembre y las entradas ya están a la venta.

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La banda liderada por Martín "El Mono" Fabio se presentará en Hugo Espectáculos, como parte de la Gira Cuyo 2026. Durante la presentación ofrecerá un recorrido por su historia, reafirmando la identidad que los caracteriza desde el primer día: hacer de cada show una fiesta.

El show, de 90 minutos, en suelo sanjuanino se realizará el viernes 4 de septiembre, desde las 22, en la Sala de Conciertos del edificio ubicado en Avenida España 70 Sur.

Las entradas están a la venta en EntradaWeb. Los precios son los siguientes:

Primera preventa: $35.000

Segunda preventa: $40.000

Tercera preventa: $45.000