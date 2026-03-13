¿El sanjuanino se casa en Gran Hermano?: el curioso pedido de Lizardo Ponce para que su novio siga en la casa

El influencer Lizardo Ponce sorprendió a sus seguidores con un particular pedido en sus historias de Instagram: solicitó que voten a su novio, el sanjuanino Franco, para que continúe en Gran Hermano (Argentina), donde esta semana la eliminación se define mediante placa positiva .

En este tipo de votación, los participantes necesitan el apoyo del público para seguir en la casa, por lo que cada voto cuenta. En ese contexto, Ponce decidió movilizar a sus seguidores para respaldar a su pareja.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que acompañó su publicación. “Necesito que voten a Franco para entrar y recrear este momento”, escribió el influencer, en clara alusión al recordado pedido de matrimonio que se vivió en una edición anterior del reality.

El comentario no pasó desapercibido entre los fanáticos del programa, que rápidamente comenzaron a especular con la posibilidad de que, si Franco continúa en la casa, Ponce ingrese para protagonizar una escena similar.

Por ahora no hay confirmaciones, pero el guiño del influencer alcanzó para encender la imaginación de los seguidores del programa y alimentar la pregunta que ya circula en redes: ¿se viene una propuesta de casamiento en la casa más famosa del país?