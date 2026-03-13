viernes 13 de marzo 2026

"Estoy emocionada"

Gran Hermano: una participante fue eliminada tras permanecer solo 11 días y sin haber nominado

La creación de una placa positiva y el respaldo del público determinaron que una jugadora quedara fuera de la competencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlota, quien se sumó al reality tras la salida repentina de Divina Gloria, no pudo acumular votos para seguir en carrera y fue eliminada en Gran Hermano.

Carlota, quien se sumó al reality tras la salida repentina de Divina Gloria, no pudo acumular votos para seguir en carrera y fue eliminada en Gran Hermano.

Carla “Carlota” Bigliani no pudo zafar de la placa positiva, fue la menos votada y quedó eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. Su paso por la competencia no fue destacada, estuvo sólo 11 días en el reality y jamás pudo nominar. El público le bajó el pulgar en la última placa en la última placa.

Aunque fue bien recibida por la mayoría de los participantes, Carlota, quien se sumó al reality tras la salida repentina de Divina Gloria, no pudo acumular votos para seguir en carrera por el premio mayor.

“Fue una decepción total”, dijo Santiago “Tato” Algorta, ganador de la edición pasada de Gran Hermano, al analizar sobre la condición de “planta” de Carlota.

image

"Yo creo que nunca pudo entrar en el juego, tanto ego la fagocitó. Los castings de ella eran espectaculares y la casa ni el nombre de ella supo", expresó Santiago del Moro, conductor del reality, dando a conocer que su presentación en el casting fue tan buena que fue muy defendida por el equipo de convocatorias. “Fue invisible para la casa”, sentenció el presentador.

Las salidas de la placa positiva fueron de manera aleatoria y Carlota salió cuando en la instancia final la acompañaban Brian Sarmiento y Nicolás Sícaro.

Antes de atravesar la puerta de salida, Carlota se despidió de sus compañeros en un momento cargado de emoción. Los jugadores se acercaron a abrazarla y a agradecerle por los días compartidos dentro de la casa, mientras ella se mostraba agradecida por la experiencia vivida. Fiel a la tradición del programa, también tuvo unas palabras para el Big, la voz que representa al dueño de la casa. “Gracias por elegirme y prestarme tu casa por un rato. Estoy emocionada”, expresó antes de abandonar definitivamente la competencia.

Embed - ¡La primera eliminación de la placa positiva! - Gran Hermano 2026

