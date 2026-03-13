Wanda Nara se refirió a la polémica por sus perros "abandonados" en Nordelta: qué dijo

Una nueva polémica persigue a la mediática Wanda Nara , luego de que los vecinos de su propiedad en Nordelta denunciaran una presunta situación de abandono de sus mascotas.

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Los vecinos sostienen que los perros “están todo el día solos” y que permanecen expuestos al sol por horas. Inclusive, trascendieron imágenes de los animales de raza pequeña dentro de un canil ladrando.

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La respuesta de Wanda Nara a la polémica

Desde sus vacaciones, la empresaria aclaró cuál es la situación con sus mascotas, argumentando que construyó ese espacio para que estén seguros.

“Están mis hijos y mi familia. Mi casa da al río y se caen; por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos para que mis perros no los corran y tampoco los caprinchos los asusten, porque son muy bebés”, explicó en su cuenta de X.

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Sin embargo, su respuesta no bastó para detener la catarata de críticas. __IP__

El foco está sobre el estado en el que se encuentran sus animales: en las imágenes difundidas, se observa que los perros no contaban con agua ni alimento en sus recipientes. A esto se sumó la precariedad del canil construido, que no tiene una sombra completa para protegerlos del sol.