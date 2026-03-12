jueves 12 de marzo 2026

Propuesta

Discos, oscuridad y una experiencia sensorial única: llega "Lado Oscuro del Vinilo" al Conte Grand

El próximo 21 de marzo, el centro cultural se transformará en el epicentro de la cultura independiente con una propuesta que fusiona la escucha profunda de álbumes en formato físico, ferias de arte y sesiones en penumbra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Centro Cultural Conte Grand se prepara para albergar una propuesta sensorial única el próximo 21 de marzo, cuando abra sus puertas a "Lado Oscuro", un evento que pone al vinilo, la oscuridad y la escucha colectiva en el centro de la escena. La jornada, producida por Molleja Studio, buscará transformar el espacio en una experiencia inmersiva mediante diferentes dispositivos sonoros y visuales, con la conducción de Anahí del Valle y una ambientación musical constante a cargo de República del Arte. Las entradas para esta propuesta cultural ya se encuentran disponibles en precio de preventa a través de la plataforma Avanti.

El epicentro de la velada será la escucha central del disco "Lux", de Rosalía, en un entorno diseñado específicamente para que el público pueda sumergirse por completo en el álbum bajo un formato de vinilo. Paralelamente, la sala multimedia albergará el núcleo del concepto "Lado Oscuro del Vinilo", donde se llevarán a cabo cuatro sesiones de escucha en total oscuridad. En estos encuentros, diversos selectores invitados, entre los que figuran El Templo del Pop, Eugenia Renata y Adrián Salas, guiarán al público a través de propuestas musicales diseñadas para la introspección auditiva.

Más allá de la experiencia sonora, el evento contará con una feria cultural que reunirá a diversos emprendedores y proyectos vinculados a la música, el arte gráfico y la cultura independiente. Asimismo, se han dispuesto dos espacios destinados a la creación de registros visuales, permitiendo que los asistentes generen contenido fotográfico en sintonía con la atmósfera del lugar.

El cronograma de actividades dará inicio a las 20:00, con la apertura oficial de la jornada. A partir de las 20:30 comenzarán las sesiones en la sala multimedia, mientras que la escucha colectiva de "Lux" está programada para las 22:30. El cierre del evento, pautado para las 23:45, contará con un DJ set a cargo de Juana House.

