viernes 13 de marzo 2026

Impresionante

Nicolás Cabré se tatuó toda la espalda: las imágenes del impactante diseño que eligió

El actor, que se encuentra en Pinamar tras finalizar la temporada teatral, decidió cambiar su imagen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de una temporada exitosa en Villa Carlos Paz, donde presentó como director y protagonista la obra “Ni media palabra” junto a su flamante esposa, Rocío Pardo, Nicolás Cabré eligió descansar en su casa de Pinamar. Y desde allí, con un video en sus redes sociales, sorprendió al mostrar su nuevo tatuaje de gran tamaño en la espalda, realizado por el artista Nico Avedissian en Pinamar. Esta transformación cubre casi toda la región dorsal y marca un cambio importante en la imagen pública del actor.

El diseño que eligió el actor, que puso “día de tatuaje” en su publicación, tiene flores de gran tamaño y hojas, en un estilo de líneas negras y sombreados. El trabajo, cubrirá antiguos tatuajes, como un búho y una mano de Hamsa, y se completará en próximas sesiones.

De acuerdo con las imágenes difundidas en las historias de Instagram de Cabré, el procedimiento comenzó con la impresión del diseño sobre la piel. Avedissian delineó el dibujo utilizando papel especial y después avanzó con la aguja, aplicando una pomada cicatrizante antes de cubrir la zona protegida con papel film.

La pieza destaca por las líneas negras definidas y los sombreados, formando flores grandes parecidas a peonías y hojas que se extienden desde la parte superior hasta la zona lumbar de la espalda. Una vez terminado, el tatuaje renovará por completo la estética del actor.

El proyecto requerirá varias sesiones, ya que el tamaño del diseño es considerable y busca asegurar la cobertura total de los tatuajes previos. Cabré eligió a Avedissian por su experiencia en trabajos de gran formato y detalles florales, apostando por un cambio radical en su imagen corporal.

Qué tatuajes cubrió Cabré

Antes de esta intervención, en la espalda de Cabré había dos tatuajes: un búho a la izquierda, que cobró relevancia pública en 2019 cuando Laurita Fernández, entonces pareja del actor, compartió una foto en la que se leía “El búho me mira”, y otro dibujo de la mano de Hamsa -un antiguo amuleto de Oriente Próximo con forma de mano abierta, utilizado para protección contra el mal- en el hombro derecho.

Ambos tatuajes quedarán completamente ocultos bajo el nuevo diseño cuando Avedissian finalice el proceso. Esta transformación abre una etapa de renovación personal.

Las figuras originales formaron parte de la identidad visual de Cabré durante años. La modificación radical representa un cambio en la historia personal del actor.

