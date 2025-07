Nicolás Cabré y Rocío Pardo definieron la fecha de su casamiento: cuándo será

El lugar ya había sido definido por la propia novia en una nota que brindó en mayo de este año a Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez.. Al hablar de la boda, Rocío contó que no sueña con un vestido blanco: “Yo no soy muy Susanita que digamos. Él quería algo un poquito más arriba, pero yo prefiero algo más tranquilito, bien íntimo, con gente que queremos. Soy de pueblo, nací en Carlos Paz”. Sin dejar de ser romántica, apuesta por una celebración sencilla, lejos de los lujos. Y en su tierra. “Tenemos ganas de Córdoba, con montañas y árboles”.