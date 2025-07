Benjamín Vicuña, al borde del llanto, rompió el silencio tras las acusaciones de la China Suárez: qué dijo

La polémica surgió a raíz de la percepción de que existen dos versiones de Vicuña: una figura pública, elogiada en eventos y redes sociales, y otra en el ámbito privado, según lo planteado por la China Suárez.

Esta dualidad fue señalada como un punto de conflicto, alimentando la discusión en el entorno mediático y en plataformas digitales. Vicuña, al ser consultado sobre cómo afronta estos días, insistió en la necesidad de retomar la normalidad: “Yo tengo que seguir con mi vida, seguir con mi laburo, trabajar, seguir con mis obligaciones como papá”.

El actor también hizo referencia a la presión que siente por la presencia constante de la prensa: “¿Ustedes están haciendo guardias? Un montón”. A pesar de la insistencia de los periodistas, Vicuña evitó profundizar en detalles personales, priorizando el bienestar de sus hijos y su entorno familiar. Cuando se le preguntó si le molestaron las acusaciones sobre su rol como padre, respondió: “No, pero para qué”

En medio de la controversia, Pampita -madre de sus cuatro hijos mayores- intervino en su defensa, declarando que él es “un excelente padre” y que no hacía más que decir la verdad. Vicuña valoró este respaldo y consideró que la situación es pasajera: “No hay mucha vuelta más que darle, es cosa de tiempo. En estas situaciones, a veces se pone todo muy raro. Es difícil, es muy difícil, es difícil hasta hablarlo”.

El actor evitó confrontar directamente a la China Suárez, aunque reconoció que la exposición no contribuye a calmar los ánimos: “Quizás del otro lado, tampoco ayuda en las redes sociales, subiendo constantemente cosas. Bueno, no me puedo hacer cargo”. Finalmente, Vicuña expresó su deseo de que el conflicto se resuelva pronto y que las cosas vuelvan a su cauce: “Yo creo que es una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar de verdad”, cerró Vicuña

El trasfondo del conflicto es el permiso judicial revocado por Vicuña, que impide a Suárez viajar con los menores a Turquía, donde planea instalarse junto a Icardi. En declaraciones a Intrusos (América TV), el actor explicó: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos”, y remarcó su intención de preservar la rutina y el bienestar de los niños. También expresó su incomodidad por la exposición mediática: “No me gusta dar explicaciones y lo hago hace seis meses a la salida del teatro, estrenos, en el cine. Pero por mis hijos tengo que hablar y actuar”.

La disputa escaló cuando Suárez publicó un extenso descargo titulado “El papá del año”, donde denunció episodios de su vida con el actor, incluyendo abandonos, infidelidades y situaciones que la afectaron emocionalmente. En ese texto, acusó a Vicuña de “llevar a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”. Además, manifestó el desgaste que le genera responder públicamente a situaciones familiares: “Me callé años. AÑOS. Se terminó, no me van a pisar más”.

El cruce mediático se intensificó el día en que Suárez e Icardi partieron desde Ezeiza rumbo a Turquía. Mientras realizaban el check-in, la actriz respondió con ironía a la prensa: “Sí, me encanta”, cuando le preguntaron sobre el cariño del público.

En el centro de la disputa permanece el permiso judicial que impide a Suárez trasladar a sus hijos a Turquía, mientras la pareja ya se encuentra instalada en la casa de Icardi en Estambul. La controversia familiar, amplificada por las redes y los medios, sigue sumando episodios públicos y declaraciones cruzadas.

