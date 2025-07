La polémica reflexión de Duki: criticó a jóvenes que buscan ser "famosos", porque "nadie va a querer ser barrendero"

Durante la charla, el reconocido trapero expresó su preocupación por lo que considera una pérdida de identidad en los jóvenes, quienes —según él— buscan replicar modelos ajenos. “Hoy muchos chicos no saben quiénes son. Tienen 20 años y quieren copiar lo que hacen otros. Si te toca lavar platos, hay que bancársela. Entiendo que quieras ser Justin Bieber, pero no todo el mundo puede”, lanzó el artista.

En la misma línea, señaló que la exposición constante a las redes sociales lleva a idealizar ciertos estilos de vida: “Todos quieren ser famosos porque ven la vida de los demás y creen que eso es ser feliz. Piensan que ser influencer o streamer es el único camino”, observó.

Duki también se sinceró sobre su entorno personal y comparó su experiencia con la de quienes no viven bajo los reflectores. “Muchos de los famosos que conozco no son felices. En cambio, mis amigos, mi familia, que trabajan todos los días y a veces no llegan a fin de mes, son los que realmente valoran lo que tienen: una comida, un hogar, estar en paz”.

A modo de cierre, hizo una advertencia sobre el futuro y la importancia de revalorizar las profesiones tradicionales: “Estamos en un punto donde, si seguimos así, dentro de 20 años nadie va a querer ser médico, ni barrendero, ni atender un kiosco. Y esos trabajos también son parte de la vida”.

Las declaraciones generaron un fuerte revuelo en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes respaldaron su mensaje y quienes lo criticaron por el tono utilizado.