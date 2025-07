Nicolás Cabré le revocó a la China Suárez el permiso para sacar del país a su hija Rufina

No paran

La decisión estaría motivada por el deseo de Cabré de evitar que Rufina se traslade a vivir con su madre y la actual pareja de esta, el futbolista Mauro Icardi, en Estambul, Turquía. Icardi forma parte del plantel del Galatasaray y Suárez viajó recientemente a esa ciudad en medio de rumores sobre un posible cambio de residencia.

Además, la panelista Paula Varela afirmó que Suárez habría intentado llegar a un acuerdo con Cabré, ofreciéndole dejar de exigirle el pago de la cuota alimentaria a cambio de poder mudarse con su hija. Sin embargo, según trascendió, el actor estaría decidido a mantener a Rufina en Argentina, donde la niña tiene una vida estable y un fuerte vínculo con su entorno, incluida Rocío Pardo, actual pareja de Cabré.

Esta medida se alinea con la que ya tomó Benjamín Vicuña respecto a los hijos que tiene en común con Suárez. El actor chileno también revocó el permiso de salida del país, argumentando que su intención es resguardar la estabilidad de los niños y mantener un régimen equilibrado de convivencia.

Desde el aeropuerto, la actriz fue abordada por la prensa y, aunque evitó profundizar en el conflicto, respondió escuetamente. Más tarde, en una entrevista con el periodista Gustavo Méndez, Suárez declaró: “Voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos”. También confirmó que su viaje a Turquía incluye reuniones laborales, ya que tiene propuestas para actuar en películas, series y participar en eventos internacionales.

Por su parte, Vicuña rompió el silencio y explicó los motivos detrás de su accionar: “Esto tiene que ver con el orden de mis hijos. No es un tema grave, sino de dinámica familiar. A veces fluye la comunicación, otras no. Pero no se trata de quitarle los hijos a nadie, sino de preservar su rutina y estabilidad”.