Nico Vázquez rompió el silencio tras ser visto muy cerca de una compañera: "¿No se puede bailar ahora?"

En medio de las versiones de más de un tercero en discordia y, a pensar de que ambos aseguraron que la separación fue en buenos términos y que se siguen amando, Nicolás habló con la prensa sobre los rumores acompañado por la propia Mercedes.

“Están diciendo cosas que no son, pero estamos acostumbrados a esto. Eso vende”, comenzó diciendo el actor, luego de ser consultado por los rumores de romance, no solo con Oviedo sino también con Dai Fernández, quien interpreta a Adrian en la obra.

“Es lógico… con Dai hacemos de pareja en Rocky, obviamente que va a ser la primera que van a buscar. Y con (Mercedes) también trabajo y aparentemente hay un video de la fiesta del laburo. Bailé con todas las chicas, ¿no se puede bailar ahora?”, se defendió.

En esa línea, Oviedo acotó: “Nunca es muy cómodo cuando dicen algo que no es cierto. Yo tengo un perfil muy bajo, no hablo nunca de mi vida y no está bueno. Él está pasando un momento muy difícil y hay que respetarlo. Yo la conozco a Gimena y para mí también es incómodo”.

Y Nico retomó: “Estaba con el elenco festejando el éxito. Es un video bailando como bailé con todo el elenco, con los pibes, con las pibas…”.

“Ustedes son lo que más lo conocen, cómo es él. Es súper carismático, súper cariñoso, es así con todo el mundo. No es que solo bailó así conmigo, es así. Te abraza, te dice cosas lindas, es súper atento. Es una buena persona, es cariñoso y súper demostrativo”, sumó Mercedes y él remató: “Vos también”.

“Es un baile en un boliche donde hay gente. Si uno tiene algo con alguien no lo hace en un boliche. Soy muy transparente y me da un poco de vergüenza estar pasando esto con mis compañeras que adoro. Parece que disfrutaran de una separación, les deseo que no escupan para arriba y que tengan mucha paz”, siguió el actor.

Además, Vázquez se mostró molesto con la prensa por preguntar sobre los rumores: “Yo puse un posteo triste, Gime está triste, y ustedes no me preguntan sobre mí o sobre Gime, me preguntan otra cosa. Está triste toda mi familia, triste yo, triste Gime… ¿cómo se puede estar cuando estuviste 18 años con alguien? Mal”.

“Por más de que sea de común acuerdo, que sea lo más sano y que uno intente ordenar su cabeza, uno está triste. A mí me costó mucho esa conclusión, por más de que ya lo venía procesando. Porque salís y se entera el público, lo que puede pensar uno o el otro. Parece que uno no puede tomar una decisión sana, siempre hay que encontrar culpables”, agregó.

En cuanto a la decisión de tomar caminos separados, Nicolás explicó: “Está charlado, llega un momento donde la empezás a pelear y te das cuenta que no va, y la peleamos hasta hace muy poquito. Si vos ves las publicaciones, yo debuté el 12 de junio, que fue mi cumple”.

“Yo no sé a qué llamarle estar separado, porque cuando uno empieza a hacer un duelo en pareja y empezás a sentir que va a tener un final es porque la peleaste. Veníamos charlando, procesándolo y hablando para llegar a qué puerto, probando, intentando, haciendo terapia o dándonos el tiempo que nunca nos dimos. Yo la voy a amar toda la vida y ella también me va a amar toda la vida, va a ser mi familia siempre, entonces la crisis comienza cuando eso no alcanza”, siguió.

En cuanto a las versiones que vinculan a Gime con Andrés, el actor se mostró sorprendido: “Es un amigo mío, es compañero de ella, somos un tridente que nos acompañamos muchísimo. Soy el director de la obra, cómo me va a tomar eso, me toma por sorpresa”.

“Pero es lógico. Yo trabajo con Dai y con Mechi, ella trabaja con Andrés y se van de gira, lo primero que vas a decir es eso. Parece que todas las parejas se tienen que separar por terceros. Yo le pregunto a ustedes, con una mano en el corazón, ¿existe el desgaste? ¿Existe el no encontrarse? ¿Existe estar a destiempo? Y si, y sobre todo cuando estás hace 18 años”, explicó.

En ese momento, uno de los noteros le consultó si veía la posibilidad de una reconciliación con Accardi, teniendo en cuenta que ella dejó la puerta abierta en una de sus publicaciones: “Siempre decíamos que queríamos llevar a viejitos. ¿Y quién no quiere llevar a viejitos cuando amás a alguien?”.

“No sé, eso lo sabe Dios. A mí es difícil hoy cerrar la puerta, pero también es difícil dejarla abierta porque tomamos esta decisión. Si tiene que ser juntos, que sea juntos y si tiene que ser separados, que siempre sea para los dos con mucha felicidad porque nos lo merecemos”, agregó.

Por último, Vázquez aseguró que desea poder seguir trabajando con Gimena en la obra ya que considera que “es de las mejores actrices no de Argentina, de Latinoamérica” y que separará el dolor de la separación “porque el amor está intacto de los dos lados”.

El video: