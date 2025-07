Q'Lokura reventó el Aldo Cantoni y pidió disculpas a los que se quedaron afuera por culpa de la organización

Embed - Q' Lokura on Instagram: "¡GRACIAS NIÑOS! Noche a capacidad agotada en el Estadio Aldo Cantoni, gracias por tanto cariño a esta provincia hermosa,mil disculpas a todos los que se quedaron afuera, cabe destacar que no era una producción y/o organización de Q’Lokura, ni tuvimos nada que ver con venta de entradas, accesos etc. Para cualquier consulta o reclamo comunicarse con “La Meseta Producciones”. Nos vemos el 19 de Julio para festejar juntos el día del amigo en Plaza De La Música." View this post on Instagram A post shared by Q' Lokura (@qlokuraok)

Aunque no todo fue alegría porque hubo muchas personas que, aún teniendo la entrada en la mano, no pudieron entrar porque literalmente no cabía un alfiler más.

La propia banda compartió en su redes una publicación agradeciendo la noche vivida en la Provincia y aprovechó para pedir disculpar a los que se quedaron con las ganas y señaló a la organización como la responsable del mencionado contratiempo.

