Benjamín Vicuña respondió a las acusaciones de la China Suárez: "Mis hijos saben el padre que soy"

En redes La China Suárez lanzó un fuerte descargo contra Benjamín Vicuña: "Me dejaba tirada con mis hijos"

“No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, expresó.

De esta manera, Vicuña respondió a las críticas en las que la actriz cuestionó fuertemente su rol como padre de Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común, aunque decidió no referirse al resto de las acusaciones personales.

Qué dijo La China Suárez sobre su ex

El descargo de Suárez fue extenso y duro. En un posteo en Instagram, cuestionó a Vicuña desde varios aspectos de su vida compartida.

“'El papá del año', que se fue a Chile y apagó el teléfono mientras yo tenía COVID con nuestros hijos. El que me dejaba dando la teta mientras él se iba 'de gira'. El que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje, salvo a Chile, porque 'era mucha plata'", escribió. “'El papá del año', que se fue a Chile y apagó el teléfono mientras yo tenía COVID con nuestros hijos. El que me dejaba dando la teta mientras él se iba 'de gira'. El que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje, salvo a Chile, porque 'era mucha plata'", escribió.

La actriz también lo señaló por no poder atender a su hija una noche porque, según ella, había regresado de una fiesta, y lo acusó de buscar cuidar su imagen pública más que su vínculo real con los niños.

"Pide que le saquen fotos las dos veces que va al colegio porque hay 'una imagen que sostener'", aseguró. "Pide que le saquen fotos las dos veces que va al colegio porque hay 'una imagen que sostener'", aseguró.

En cuanto a su relación como pareja, Suárez lo acusó de infidelidad durante su embarazo, y de haberle causado un profundo daño emocional:

“Fue quien destruyó poco a poco mi autoestima, me hizo sentir que nadie me iba a querer con tres hijos y me llevó a conocer la medicación psiquiátrica porque era eso o morir de tristeza”, escribió.

La actriz remarcó que decidió hablar luego de que Vicuña revocara, a último momento, el permiso para que los chicos viajen con ella a Turquía, país donde vive su actual pareja, Mauro Icardi.

“Te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste”, sentenció. “Te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste”, sentenció.