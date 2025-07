Los detalles del pacto secreto entre Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré contra la China Suárez

En redes La China Suárez lanzó un fuerte descargo contra Benjamín Vicuña: "Me dejaba tirada con mis hijos"

Los detalles del supuesto acuerdo entre Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña

La información fue revelada por Carmela Bárbaro en el programa A la Tarde (América TV), quien indicó que ambos actores habrían coincidido en no autorizar el traslado de sus hijos a Estambul. “Me cuentan desde una fuente confiable que no fue una conversación entre Vicuña y Wanda, sino entre Vicuña y Cabré. Cambió la postura de Nicolás y finalmente decidieron que los hijos de la China no se muden a Turquía”, detalló la panelista, confirmando el consenso alcanzado.