Mariana Nannis en el ojo de la tormenta: su hermano Gonzalo la destrozó con sus comentarios

Qué dijo Gonzalo sobre su hermana Mariana Nannis

Fue el 4 de julio que Gonzalo habló en LAM (América TV) y cargó contra Mariana de manera contundente. En primer lugar, se refirió al vínculo que tienen: "Siempre quilombo, pero tranquilo. Desde noviembre no me hablo más con ella, ni pienso hacerlo. Es por un tema de plata, por la sucesión".

"La pelea viene desde hace 25 años, pero ya está. Lo de la sucesión sí me molestó, porque tardó ocho meses y medio en presentarse, me hizo perder tiempo. Para que no tenga nada, quiere que yo no tenga nada. Y ella sabe que la voy a ir a buscar para que me lo explique", expresó sobre el desencadenante que llevó a la irreparable relación.

Además, contó información sobre las deudas que aparentemente tiene la madre de Charlotte, Alex y Axel Caniggia: "De ahorros no creo que viva. Tengo entendido que, ni bien se separó, cobró un dinero importante. Después de la pandemia se fue a vivir a uno de los dos departamentos que tenía en Miami, y me dijeron que a los diez meses ya no tenía un peso. Se la patinó toda. Es compradora compulsiva".

"El departamento chico valía 450 mil dólares. En total, eran casi dos palos. Tenía que vender uno para pagar la deuda del otro. Pero no le da la cabeza. Esa fue la gran discusión que tuvo con Claudio. No le da para hacer negocios, no salió a mi viejo. Si querés seguir gastando 50 mil dólares por mes, comprando boludeces, alguien en algún momento te va a poner un límite", siguió contando detalles de los problemas financieros que atravesaría la mediática.

Fuente: Primicias Ya