Se descompensó Viviana Canosa en su camarín y hubo preocupación

Pero qué le pasó a Viviana Casona

Ante el revuelo, y para llevar tranquilidad a la audiencia, Viviana se encargó de contar qué fue lo que sucedió. "Me descompuse en el camarín. Yo tendría que estar en mi casa ahora porque no me siento bien... igual he hecho programas con 40 de fiebre", detalló.

La figura de El Trece remarcó que ella prioriza su compromiso con el aire por encima de todo. "Pero, estaba en el camarín, y yo pensaba: si me voy a mi casa a descansar porque no me siento bien, voy a salir en todos los portales y van a decir 'Viviana Canosa empezó a especular'. Conozco el juego a la perfección. Salvo que caiga como Carmen Barbieri, el día que cayó redonda al piso, acá me quedo hasta el 31 de julio", siguió, en un descargo enérgico.

La conductora viene de días de mucho revuelo porque se conoció que Viviana en vivo no seguirá el mes próximo en la grilla del canal de Constitución. Este asunto tiene a la animadora bastante movilizada y, fiel a su estilo, no lo ocultó al hablarle a su audiencia este viernes.

Al finalizar, Viviana Canosa culminó su mensaje mirando a cámara y tirando indirectas. "Vengo de una familia de trabajadores. Me costó mucho llegar a donde estoy. Lo valoro mucho. No me van a correr fácil. Soy una mina de espalda grande y defiendo lo mío con uñas y dientes. Sé lo que es hacerse de abajo. Nadie me regaló nada. No soy la mujer de nadie. Todo me lo gané solita, con aciertos y con errores", concluyó.

Fuente: Primicias Ya