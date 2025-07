Moria Casán contó cuánto cobra de jubilación: "No me quejo"

Moria Casán volvió a referirse a la actualidad política del país y sorprendió con una declaración sobre el presidente Javier Milei. En una entrevista con el programa Puro Show (El Trece), la reconocida artista aseguró que ve posible una reelección del mandatario, aunque dejó en claro que no milita ni se considera parte activa de ningún espacio político.

Durante la charla, Casán remarcó que convive con una familia vinculada a la política desde hace años, haciendo referencia a su pareja, el exfuncionario y referente del peronismo Fernando “Pato” Galmarini. Sin embargo, aclaró: “Yo no milito, pero tengo mis propias opiniones. Cada uno piensa distinto y eso no significa que no podamos convivir”.

La artista también explicó por qué prefiere no involucrarse profundamente en cuestiones políticas. “He vivido muchas etapas del país: dictadura, democracia, distintos gobiernos. Nunca dependí del Estado para trabajar. Siempre generé mi propio camino”, afirmó. Además, resaltó su presente laboral con orgullo: “Estoy a punto de cumplir 80 años y sigo haciendo funciones todos los días. Me cambio de ropa tres veces en 15 segundos y hago una obra que me representa”.

Cuánto cobra Moria Casán de jubilación

En otro tramo de la conversación, reveló que cobra la jubilación mínima, aunque reconoció que no es algo que la inquiete demasiado: “Es un papelón, pero no me quejo. Pasé muchos años sin cobrar nada”.

Cuando se le preguntó por la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, Moria evitó el tema por completo. “No me interesa opinar, vivo en un país distópico. He visto de todo en este país, incluso trabajar y recibir el pago en alimentos”, expresó, con su característico estilo directo.

Días atrás, la exvedette ya había causado impacto al anticipar que, según su percepción, el actual presidente Javier Milei podría continuar en el poder por un período más. “Yo no hablo de política, no hablo del presidente, pero me adapto a lo que toca”, dijo al ser consultada en un evento en el que fue homenajeada por su apoyo a la comunidad LGBTQI+.

En ese mismo contexto, reafirmó su mirada hacia el futuro político del país: “Creo que este gobierno tiene siete años por delante”.

Aunque no suele involucrarse públicamente en debates políticos, sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas y dejaron en claro que, lejos de mantenerse indiferente, Moria tiene una lectura muy personal de la coyuntura nacional.