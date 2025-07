El problema que enfrenta la China Suárez a días de irse a vivir a Turquía con Mauro Icardi

El problema que enfrenta la China Suárez antes de irse a Turquía con Mauro Icardi

Según contó Yanina Latorre en su ciclo radial, la situación se complica debido a que los hijos de Suárez tienen vínculos muy estrechos con sus respectivos padres, quienes no estarían dispuestos a facilitar una mudanza tan lejana. En el caso de Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, el actor chileno no planea instalarse en Europa, sino que tiene previsto grabar en Uruguay hacia fines de agosto o principios de septiembre. Esto le permitiría mantenerse cerca de los niños. “Benjamín no se va a trabajar a Europa, va a grabar en Uruguay, o sea que está cerca. No va a permitir que los chicos se vayan a vivir tan lejos”, mencionó Latorre, reflejando la intención de Vicuña de seguir presente en la vida diaria de sus hijos.