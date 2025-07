Lo que no se supo de la "pacífica" sesión en Diputados que prometía un debate caliente por pedidos de informe cruzados

Todo hacía pensar que en la Cámara de Diputados iban a ir y venir las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el peronismo por los pedidos de informes relativos al manejo de ciertos proyectos de obra pública durante el uñaquismo y al convenio de la actual gestión con la aerolínea Flybondi. Pero no pasó. Fue una sesión tranquila, "pacífica" decían los legisladores. Fueron otros los temas que calentaron el recinto y la combustión fue manejable. Para que la sesión se mantuviera bajo control, hubo una serie de negociaciones previas entre los bloques, que terminaron dando sus frutos.

El primer acuerdo que alcanzaron los bloques fue aprobar los pedidos de informe tanto del peronismo como los del oficialismo por unanimidad. No iba a ser selectiva la aprobación y así sucedió, lo que terminó gestando la paz entre las partes. El bloque justicialista autorizó que se pida información sobre el Acueducto Gran Tulum, el barrio Valle del Sol y obras cloacales en distintos departamentos, todos trabajos que se iniciaron durante la gestión de Sergio Uñac. Del mismo modo, Cambia San Juan habilitó el pedido de información sobre el convenio firmado con Flybondi. Devolución de gentilezas.

Una particularidad de los pedidos de informe, que fueron remitidos a las oficinas pertinentes del Poder Ejecutivo, es que no tienen un plazo para ser respondidos. En este punto también hubo acuerdo y bendición mutua. El factor tiempo bajó el índice de conflictividad, sobre todo porque en el peronismo había quienes estallaron cuando trascendió que los pedidos de informe con foco en la gestión pasada iban a tener un plazo de respuesta y el otro no.

Sobre tablas, el peronismo metió otro proyecto. El diputado por Caucete, Emilio Escudero, pidió que antes del inicio del programa de pavimentación urbana que financia la Provincia haya un acuerdo con OSSE para que el organismo comunique cuáles son las calles que van a romper para realizar obras. El objetivo es no pavimentar las calles que serán rotas después por Obras Sanitarias. ¿Qué podía transformar a este proyecto de comunicación en una disputa entre peronismo y oficialismo? Que no pasara a comisión para su estudio y directamente buscaran pasárselo a OSSE para que responda. También hubo acuerdo entre las partes, el peronismo cedió el factor tiempo y ahora la iniciativa será estudiada en comisión.

Increíblemente un Power Point del Poder Judicial fue el único tema que generó ciertos chispazos. La diputada peronista Fernanda Paredes pidió que la autorizaran para abstenerse cuando votaran un convenio sobre justicia restaurativa. Dijo que las formas de presentación no eran las correctas y dijo que el anexo presentado por la Justicia era un Power Point, lo que le quitaba seriedad. La apoyaron solicitando lo mismo los giojistas Mario Herrero y Graciela Seva. Todo el resto de los peronistas no acompañó la observación de Paredes y el pedido de cuarto intermedio del caucetero Escudero fue bloqueado por el oficialismo en una reñida votación que salió 18 a 17. Hubo rapidez de reflejos porque en cuarto intermedio el bloque peronista podría haber decidido abstenerse en conjunto. No terminó sucediendo y el convenio con la Justicia fue aprobado solo con las abstenciones de Paredes, Herrero y Seva.