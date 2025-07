Sol Pérez contó el pedido que le hizo a la Virgen antes de ser mamá y emocionó a todos

Redes El picante like de Wanda Nara contra la China Suárez en medio del escándalo por el viaje a Turquía

Durante la charla, la mediática confesó su profunda fe y reveló que, antes de convertirse en madre, le hizo un pedido especial a la Virgen. “Soy muy devota. A Marco lo deseaba con toda el alma. Sus manos, sus pies, su olor… me lo comería. Es una perdición ese gordo. Ya lo extraño cuando no lo tengo cerca. Él es todo para mí. No sabía que se podía amar tanto”, expresó conmovida.