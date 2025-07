La China Suárez lanzó un fuerte descargo contra Benjamín Vicuña: "Me dejaba tirada con mis hijos"

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono durante días para irse de fiesta", comenzó escribiendo la actriz en su cuenta de Instagram. "El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono durante días para irse de fiesta", comenzó escribiendo la actriz en su cuenta de Instagram.

Además, lo acusó de mostrarse públicamente como ajeno al escándalo mediático, mientras, según ella, compartía su versión con periodistas de manera privada: "Dice que no le gusta el juego mediático pero habla con periodistas para que cuenten su versión".

A lo largo del posteo, La China reveló diversos episodios vinculados al rol de Vicuña como padre y ex pareja:

"El que me dejaba dando la teta mientras él se iba de gira; el que en siete años nunca los llevó de viaje, excepto a Chile, porque 'era mucha plata'. El que no pudo darle un vaso de agua a su hija porque había vuelto de una fiesta. El que pide que le saquen fotos cuando va dos veces al año a buscarlos al colegio, porque hay una imagen que sostener".

La actriz también hizo referencia a una supuesta infidelidad de Vicuña durante su embarazo: "El que me fue infiel con otra mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".

Más adelante, Suárez expuso el impacto emocional que, según ella, le dejó la relación:

"Me destruyó la autoestima. Cuando le decía que me quería separar, llorando, me respondía: 'Separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?'".

También relató haber recurrido a medicación psiquiátrica producto de la angustia y ansiedad vividas: "Era eso o morir de tristeza".

En el cierre del texto, La China explicó qué la motivó a hablar públicamente ahora: "Podría seguir contando capítulos enteros de cómo me dejó rota, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad. Hasta acá llegaste".

La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales, y hasta el momento, Benjamín Vicuña no se expresó públicamente sobre las declaraciones de su ex pareja.