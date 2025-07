Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1943088569569976698&partner=&hide_thread=false Aprovechó un descuido de segundos y robó un kiosco en pleno centro sanjuanino: el momento quedó grabado



Video: diario El Zonda pic.twitter.com/5tX2zn9Arr — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 9, 2025

“Había dejado el celular al lado de la caja registradora. Solo me demoré un instante. Cuando volví, noté que la mesa estaba movida. Revisé rápido todo y en principio no parecía faltar nada, hasta que me acordé del celular… y ya no estaba”, relató el comerciante con evidente resignación, según expuso diario El Zonda.

Rodríguez acudió de inmediato a las cámaras de seguridad y fue entonces cuando descubrió la secuencia: un hombre aprovechó su ausencia, ingresó al negocio sin forzar la entrada y se llevó el teléfono en cuestión de segundos.

“No es la primera vez que me pasa. Sé que no voy a recuperar el celular, pero quiero que la imagen del ladrón se difunda, porque en el video se lo ve con mucha claridad”, expresó el damnificado, quien compartió el material con la intención de que alguien pueda aportar datos para dar con el delincuente.