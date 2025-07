Video: tribuna caliente y pelea en el recital de Q'Lokura en el estadio Aldo Cantoni

El episodio quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo un joven -vestido con un pullover blanco- discute y luego forcejea con un trabajador de seguridad en una zona del estadio que no estaba habilitada para el público. Posteriormente, el mismo joven saltó desde una grada superior hacia otra más baja.

Tribuna caliente y pelea en el recital de Q'Lokura en el estadio Aldo Cantoni pic.twitter.com/pzQ344HqqF — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 9, 2025

El hecho se produjo mientras miles de fanáticos colmaban el estadio. Hubo personas que, a pesar de tener su entrada en la mano, no pudieron ingresar debido al colapso en los accesos.

Desde sus redes sociales, la banda Q’Lokura agradeció el cariño del público sanjuanino, pero también salió a aclarar que no tuvo responsabilidad en la logística del show. “Mil disculpas a todos los que se quedaron afuera, cabe destacar que no era una producción y/o organización de Q’Lokura, ni tuvimos nada que ver con venta de entradas, accesos, etc. Para cualquier consulta o reclamo comunicarse con La Meseta Producciones”, escribieron en su cuenta oficial de Instagram.

A pesar del desborde y los incidentes, el recital pudo realizarse.