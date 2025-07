El peluquero sanjuanino que se metió en la concentración de Inglaterra: del mensaje del capitán a la comunicación para pedir el 'cortecito'

"Todavía no caigo", resumió Francisco Miranda, el peluquero sanjuanino que este miércoles -y a días del partido importante con Los Pumas-, se metió en la concentración del plantel de Inglaterra, que se hospeda en el coqueto hotel céntrico de San Juan, a la espera del duelo del sábado 16hs en el Estadio del Bicentenario. El ex jugador vivió una experiencia que no olvidará jamás: fue convocado por los propios jugadores británicos para hacerles el “cortecito” en plena concentración. Del mensaje en Instagram a la perlita con el capitán: "Eres muy bueno".

Todo comenzó días atrás, cuando Francisco decidió escribirle por Instagram a algunos de los jugadores del equipo inglés. No esperaba respuesta, pero notó que uno de ellos había visto su historia. Y lo que parecía solo una ilusión, se volvió realidad: "Me llegó una solicitud de mensaje... cuando veo, ¡era el capitán de Inglaterra! No lo podía creer, estaba en shock", contó aún emocionado a Tiempo de San Juan.

El referente inglés que lo contactó fue nada menos que George Ford, apertura y líder del equipo. Fue él quien organizó el encuentro en el hotel céntrico donde se aloja el plantel. La cita fue a las 19hs de este miércoles. La barrera del idioma fue un desafío. "Yo hablo muy poco inglés y ellos casi nada de español, así que usamos bastante el traductor", relató. Entre gestos, sonrisas y frases sueltas como “perfect bro” o “gracias”, los jugadores se mostraron amables, educados y muy dispuestos. "Los nombres de los cortes están bastante marcados en inglés, así que eso ayudó", agregó. El trabajo fue intenso: cuatro cortes en total y hasta se sumó otro jugador más de manera espontánea. Durante la sesión, Francisco aprovechó para hablar de fútbol: les mencionó a Garnacho, Lisandro Martínez y preguntó si conocían Argentina. "Me dijeron que sí, que habían estado en La Plata, Santa Fe y Mendoza. Esta era la tercera vez que venían al país", contó. Pero hubo un momento que lo marcó especialmente: "El capitán me señaló y me dijo algo que no entendí. Le pedí que lo escribiera y, cuando lo traduje, decía: 'Eres muy bueno cortando’. Me emocionó muchísimo. Que valoren así tu trabajo, y más alguien de afuera, fue algo muy fuerte para mí", cerró Fran Miranda.

