Carlitos Tevez, el comandante de Talleres: "Estoy en mi casa"

"Presentamos a Carlos como nuevo entrenador, dentro de una situación atípica, no es normal lo que ha pasado. No son situaciones que se den normalmente, no es tanto la situación sino qué hacemos ante la situación", inició el presidente del club antes de agradecerle al Apache por rápidamente tomar las riendas del equipo, a horas del estreno en el torneo: "Nos ha pasado que el entrenador antes de una decisión se resguarda en muchos aspectos y en el día de ayer mencionó 'estaré en Córdoba, me haré cargo del plantel y dirigiré este viernes contra San Lorenzo', no es normal generar ese nivel de seguridad".