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Reemplazo

Pettovello nombró a su nuevo jefe de Gabinete

Tras la salida de Leandro Massaccesi, la ministra de Capital Humano designó a Mauro Esteban Brandi.

Por Agencia NA
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, nombró como su nuevo jefe de Gabinete a Mauro Esteban Brandi, quien reemplazará a Leandro Massaccesi a quien la funcionaria le pidió la renuncia a principios de abril debido a que su nombre figuraba en una nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación

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Así se informó en un escrito publicado este lunes en el Boletín Oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el que se indicó: “Desígnase a partir del 17 de abril de 2026 en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Capital Humano al abogado Mauro Esteban Brandi”.

El pasado 3 de abril, Pettovello le solicitó la renuncia indeclinable a Leandro Massaccesi en una decisión que se precipitó tras conocerse la participación del funcionario en una controvertida nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo.

Según trascendió ese día, desde el entorno de la ministra, Pettovello tomó conocimiento de la situación a través de la difusión de los listados en plataformas digitales y la ausencia de una consulta previa por parte de Massaccesi sobre la conveniencia política de acceder a dicho financiamiento, sumado al hecho de que fue el único crédito del ministerio otorgado posteriormente al ingreso a la función pública, selló su destino.

FUENTE: Agencia NA

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