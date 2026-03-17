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El espacio de Dante Gebel se lanza este miércoles y comienza a preparar la candidatura para el 2027

Será a través de un encuentro nacional en el microestadio de Lanús.

Por Agencia NA
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El nuevo espacio político Consolidación Argentina realizará este miércoles un “Encuentro Nacional y Federal” en el microestado de Lanús, para lanzar la candidatura presidencial del pastor evangélico Dante Gebel de cara a las elecciones de 2027.

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El encuentro tendrá lugar a las 19 en el microestadio de Lanús, donde la fuerza anunciará los miembros para los armados territoriales de las regiones Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo.

Cada zona contará con un “coordinador responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico”.

La actual Mesa Promotora del espacio está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales.

Entre los dirigentes que promueven los armados de Gebel figuran Lucas Aparicio, ex secretario de Trabajo; Eugenio Casielles, diputado de la ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y Walter Erviti, reconocido ex futbolista, entre otros.

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