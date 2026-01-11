domingo 11 de enero 2026

Ciclismo

Polémica, victoria cordobesa en la CRI y cambio en la general: el Giro del Sol arde antes de su final

La contrarreloj en Ullum lo cambió todo: Maximiliano Prario se llevó la etapa con un tiempo demoledor, Leo Velardez saltó a la punta de la clasificación general y una confusa maniobra dejó relegado al chimbero Ángel Oropel. Esta tarde, en Pocito, se definirá el campeón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
IMG-20260110-WA0075-1000x666
WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.28.01

La XXIV edición del Giro del Sol vivió un domingo de infarto con la contrarreloj individual en Ullum, una etapa corta pero decisiva de 9,3 kilómetros que reacomodó toda la clasificación general. Bajo un sol intenso y con público apostado en diferentes tramos, los ciclistas enfrentaron un recorrido explosivo entre la Municipalidad de Ullum y el Complejo Palmar del Lago, donde cada segundo valía oro.

El gran golpe vino desde la Fundación Diberboll: Maximiliano Prario, oriundo de Córdoba, marcó un tiempo imponente de 11m29s y se quedó con la victoria en la CRI. El pedalero de Villa de Soto celebró su primera conquista en San Juan. “Muy contento. Ayer en Chimbas faltó muy poco para ganar la etapa. Agradecer a mis compañeros, confían y ayudan. Hoy salí confiado, con piernas, dispuesto a dejar todo por esta camiseta. Contento porque es mi primera victoria en San Juan”, expresó en los micrófonos de Radio La Voz tras bajarse de la bici.

WhatsApp Image 2026-01-11 at 11.28.01
Maximiliano Prario, ciclista de Diberboll.

Maximiliano Prario, ciclista de Diberboll.

Detrás de él se ubicaron los representantes de la Municipalidad de Pocito, Leo Velardez con 11m33s, y Gerardo Tivani, tercero, con 11m45s. Ese resultado catapultó a Velardez al liderazgo de la general, convirtiéndose en el nuevo puntero del Giro del Sol a falta de solo una etapa. El pocitano tendrá el desafío mayor de defender la casaca esta tarde, justamente en el departamento que representa, donde se correrá la jornada final.

Pero la contrarreloj también dejó una fuerte polémica. Ángel Oropel, de la Municipalidad de Chimbas y último en largar por ser líder parcial tras ganar la segunda etapa, sufrió un desconcierto en pleno recorrido. Según informó su equipo, una mala indicación de un banderillero lo llevó a equivocarse de camino cuando venía marcando un gran tiempo en los primeros kilómetros. El error lo relegó por completo y el joven de 22 años terminó muy afectado por la situación. Ahora, se espera una resolución oficial por parte de los comisarios del Giro del Sol. "Por culpa de un banderillero, perder, me da mucha bronca. Espero que haya una solución y esto no se quede así", expresó el pedalero en Radio la Voz.

La definición llegará esta tarde con la cuarta y última etapa, un trazado de 147,6 kilómetros que unirá Pocito, Caucete y nuevamente Pocito. Habrá metas sprint, una meta de montaña y un circuito final con varias vueltas, ideal para una llegada vibrante. Con nuevo líder, polémica abierta y un pelotón dispuesto a jugarse todo, el Giro del Sol promete un cierre a pura adrenalina.

