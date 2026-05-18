Atención deportistas: el Ejército realizará prácticas de tiro con munición de guerra en Marquesado

La Guarnición Ejército San Juan informó que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “TCNL Juan Manuel Cabot” realizará ejercicios de tiro diurno y nocturno con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad de Marquesado, departamento Rivadavia.

Según detalló la institución militar a través de un comunicado oficial, las prácticas se desarrollarán durante el martes 19 y miércoles 20 de mayo, en el horario de 7:30 a 23:00 horas.

El operativo tendrá lugar en el predio comprendido entre Ruta Nacional 60, Avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda, donde se desplegarán actividades de entrenamiento militar previstas por el Ejército Argentino.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a vecinos y transeúntes respetar las medidas de seguridad y evitar circular por las zonas afectadas mientras se desarrollen las maniobras, debido al uso de munición de guerra y al movimiento operativo que habrá en el sector.

El comunicado fue difundido por el área de Comunicación Institucional del RIM 22 con el objetivo de informar preventivamente a la comunidad sanjuanina sobre las actividades programadas.