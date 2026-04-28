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El conductor del vuelco mortal en Sarmiento fue detenido y quedó bajo la lupa

Como consecuencia del siniestro fatal, el chofer del camión que volcó fue llevado tras las rejas y podría ser acusado por homicidio culposo. Un estruendo, segundos antes de la tragedia, sería la clave del caso.

Por Luz Ochoa
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Luego de la tragedia en Sarmiento, en la que un camión volcó y un obrero rural murió como consecuencia, el conductor fue detenido y quedó contra las cuerdas, ya que podría ser imputado por homicidio culposo. Es que la fiscalía, a través de la UFI de Delitos Especiales, investiga las causales del vuelco mortal y, como medida de rigor, ordenó la aprehensión del chofer.

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Identificado como Víctor Ramón Calivar Castro, el hombre que conducía el Mercedes Benz que perdió el control y terminó al costado del camino, fue llevado tras las rejas y, si el fiscal Francisco Pizarro así lo entiende, podría endilgarle la responsabilidad penal por el hecho que tuvo lugar en inmediaciones de Bufano (Ruta Provincial 268).

Uno de los integrantes de la cuadrilla de cosechadores que se trasladaba en el interior del camión - Jorge Chávez, de 28 años- perdió la vida, mientras que el resto de los obreros rurales resultaron heridos. Por esa razón, los seis damnificados debieron ser trasladados al hospital para ser asistidos.

Según los primeros datos de la investigación, el camión circulaba a alta velocidad al momento del hecho, aunque esta circunstancia deberá ser confirmada por las pericias correspondientes. En ese contexto, al intentar doblar, el rodado perdió el control y terminó volcando al costado de la calzada.

Producto de la instrucción, al chofer le extrajeron sangre para conocer si injirió alcohol o algún otro estupefaciente, lo que complicaría su situación y agravaría la calificación, en caso de ser acusado por el Ministerio Público. Tras ser sometido al control de rutina, fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 8va.

Acorde testigos, segundos antes de la fatalidad, se escuchó un estruendo, por lo que se sospecha que ello podría tener relación con la maniobra posterior. En caso de resultar un hecho fortuito, como podría ser la explosión de un neumático, el sospechoso podría ser deslindado de responsabilidad. No obstante, esto último es una mera especulación y serán las pericias de Criminalística las que determinarán lo sucedido.

Si bien fuentes ligadas al caso señalaron que los lesionados están fuera de peligro, el empeoramiento de la salud de alguno de ellos, engrosaría la figura penal que afrontaría Calivar Castro.

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