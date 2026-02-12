Por las fuertes crecidas, Ullum encara obras y recalcula su fiesta departamental

Los eventos climáticos de enero juntaron un caudal extraordinario de agua que afectó a los vecinos de Ullum, para dar solución urgente, el intendente del departamento, David Domínguez , anunció la inversión de más de 100 millones de pesos provenientes de fondos municipales para obras que mitigarán futuras crecidas.

El día después Víctimas del agua: el drama detrás de la creciente que sacudió a Ullum

“No vamos a mirar para atrás y hablar de lo que no se hizo. Estamos actuando ante la emergencia, primero asistiendo a las familias más afectadas, algunas que tuvieron agua dentro de su casa, y ahora, con proyectos específicos de nuevas obras”, señaló Domínguez en conferencia de prensa.

La creciente bajó por calle Pedro Giménez hasta Ruta 60 y luego por calle Malvinas Argentinas hacia el bajo donde se encuentra el asentamiento 25 de Mayo. La otra zona afectada es el barrio Dique de Ullum y Dique II donde se encajona el agua.

Unas 200 camionadas de material de arrastre se sacaron para liberar la zona de calle Pedro Giménez.

El año pasado el municipio ingresó un expediente al Ministerio de Infraestructura pidiendo un informe técnico riguroso de las zonas de la falda del cerro y sus defensas donde hay tres tipos de defensa: una depende de Recursos Energéticos que tiene a su cargo el canal de fuga, también está el canal de riego de Hidráulica que tiene sus propias defensas; y por último están las defensas que hicieron los propietarios de diferimientos impositivos en los últimos 30 años.

Domínguez destacó que necesitan un estudio técnico exhaustivo en esas áreas donde el municipio no tiene injerencia. Mientras tanto, el municipio avanzó con aquellas obras que puede hacer.

image El intendente de Ullum, David Domínguez, anunciando las obras por las crecidas.

“Hemos avanzado con nuestros proyectos. Esta semana arrancamos con obras como derivadores pluviales sobre ruta 60 a la altura de calle Malvinas Argentinas que es donde el agua llega con mayor fuerza, para derivarla a un canal de riego que está a mano derecha”, contó el intendente.

El mismo tipo de derivador se realizará en Ruta 60 y calle Graffigna lo que impediría que el agua ingrese a la zona urbana y la traslade a zonas más despobladas.

En el barrio Dique y en barrio 25 de Mayo se construirá un dren de 500 metros para aliviar el caudal que se embalsa en la zona. Se hará con un entubado de 150 caños de 1,20 metro de largo por 80 centímetros de ancho. También se harán 300 metros de cunetas que permitirá que el agua fluya y llegue a un desagüe. Ya se comenzó con la terea de limpieza en la zona.

“Seguimos trabajando con autoridades provinciales en lo más importante que es la bajada de creciente por calle Pedro Giménez. Nos reunimos con los vecinos y escuchamos sus propuestas y sus ideas. La meta es que el agua baje por el lugar donde haga menos daño”, señaló Domínguez.

Los vecinos más conocedores del tema serán parte del grupo que estudie los problemas en la falda de la montaña y las posibles soluciones junto a los técnicos del municipio y de la provincia.

En enero se asistió a 170 familias de las cuales 30 son las que sufrieron el mayor impacto con pérdida de electrodomésticos. Como no cayó granizo, no hubo pérdidas importantes en la producción.

Otras obras

Este plan de obras se suma a las que ya venía haciendo el municipio como los 100 nichos en el cementerio, y la remodelación y mejora de la plaza del barrio Higueritas II, con playón polideportivo y áreas de esparcimiento.

Comenzaron obras del FODERE de alumbrado público en Ruta 60 entre Hermógenes Ruiz y Victorio Lapersa, son 1500 metros de ruta para alumbrar con postes de doble brazo.

También arrancó la obra en Barrio Grimalt adaptando 500 metros de largo por 30 de ancho para crear espacio recreativo y cultural.

El plazo es de 90 días para las obras más grandes y un mes para otras.

“El Municipio de Ullum llega al 30 de diciembre sin deber plata a nadie, se paga todo en tiempo y forma, trabajamos de la mano de la comunidad y las instituciones. Somos muy responsables con los números del departamento sabiendo que la inflación sigue creciendo y la coparticipación es menor, somos serios no vamos a endeudar el municipio”, aclaró el intendente.

¿Y la fiesta?

Esta atención de los temas urgentes, los llevó a tomar la decisión de correr la Fiesta de Ullum y su Espejo, y el Carnaval, la más importante del departamento, que este año se realizaría en marzo en fecha a confirmar en los próximos días.

“Para la fiesta tenemos todo armado desde el año pasado y los fondos ya dispuestos en el presupuesto porque ya lo teníamos programado. Estamos en una situación compleja pero creemos que hay que sostener las fiestas populares porque significan ingresos para los emprendedores de Ullum”, aseguró.

(Fuente: Destino San Juan)