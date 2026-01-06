Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan

La reiteración de hechos delictivos contra turistas argentinos en Chile , especialmente en zonas como Santiago y La Serena, volvió a encender la alarma entre los sanjuaninos que suelen cruzar la cordillera para realizar tours de compras . En ese contexto, referentes del rubro en la provincia ofrecen miradas contrapuestas sobre el impacto real de la inseguridad en la demanda.

Desde Travel Santiago, Emilce Núñez aseguró que el movimiento se mantiene e incluso crece por tratarse de temporada alta. Según explicó, en su experiencia la inseguridad no influyó de manera determinante en la decisión de viajar y consideró que los hechos que hoy se visibilizan con mayor fuerza en los medios existieron históricamente en las grandes ciudades chilenas. En su caso, señaló que el perfil de sus pasajeros es mayormente turístico, lo que amortigua la caída que sí se observa entre los revendedores, más afectados por la inestabilidad del dólar.

Núñez indicó además que, aunque algunos pasajeros consultan por los episodios de inseguridad, la mayoría prioriza la experiencia de viaje y el ahorro en determinados productos. Actualmente, las compras se concentran en indumentaria, calzado, artículos para el hogar y electrónica, aunque con volúmenes más moderados que en años anteriores. En promedio, quienes viajan lo hacen con unos 300 dólares, monto que permite regresar con uno o dos bolsos completos. En cuanto a los costos, los paquetes desde San Juan oscilan entre los 115.000 y 130.000 pesos, con servicio a bordo y, en su caso, con pernocte incluido.

Una visión muy distinta aportó Juan Torres, otro referente del sector, quien advirtió una fuerte retracción en la demanda y vinculó esa baja directamente con el temor a la inseguridad. Según detalló, los tours que antes se organizaban de manera semanal hoy apenas logran concretarse una vez al mes, y con dificultades para completar los cupos.

Torres sostuvo que, en comparación con el año pasado, la diferencia es notoria: de colectivos completos y listas de espera se pasó a salidas con muy pocos pasajeros. A su entender, los robos registrados en distintas ciudades chilenas, y no solo en sectores puntuales, generaron un clima de desconfianza generalizada. Esa percepción, explicó, lleva a muchos potenciales viajeros a postergar o descartar los tours de compras y optar por otros destinos.

Respecto a los precios, señaló que los tours por el día rondan actualmente entre los 90.000 y 140.000 pesos, según el punto de partida, mientras que el gasto en Chile suele ubicarse entre los 300 y 500 dólares, aunque en algunos casos se eleva hasta los 1.000, especialmente para compras de electrónica.

El último antecedente

Las opiniones encontradas se dan en un contexto marcado por una serie de hechos delictivos que tuvieron como víctimas a sanjuaninos en las últimas semanas. A comienzos de enero, el expresidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, sufrió un intento de robo de su camioneta en el puerto de Coquimbo, en La Serena. Durante diciembre, además, se registraron al menos dos robos consumados de camionetas, incluso dentro de condominios privados, con maniobras rápidas y organizadas.

Pese a estos episodios, desde organismos chilenos vinculados a Seguridad y Turismo informaron recientemente que los robos de vehículos cayeron un 22% en comparación con el verano pasado y sostuvieron que existe una brecha entre la percepción de inseguridad y las estadísticas oficiales.