martes 6 de enero 2026

Tiempo en Chile

La Serena fit: mañanas nubladas, ejercicio asegurado

Si bien la playa se ofrece como un sitio para el descanso, hay turistas que prefieren arrancar el día bien arriba con actividad física. Y es que al lado del mar, la vida es más linda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con La Serena invadida por sanjuaninos y turistas de otras partes, el entretenimiento está asegurado para todos y a cualquier hora del día. Es por eso que los más disciplinados aprovechan las mañanas nubladas para hacer ejercicios en la playa, con la brisa del mar.

En la famosa Avenida del Mar y con las olas de fondo, pese a estar de vacaciones hay quienes eligen salir a caminar, andar en bici o entrenar de la manera que sea. Con algunas propuestas como caños en la arena para ejercitar brazos, la idea es mantenerse en movimiento y no descuidarse en la actividad física.

Botellitas de agua en mano, un par de anteojos y un buen calzado son suficientes para emprender la aventura y recorrer la costa de la ciudad de punta a punta.

Los más avezados en el tema -con audífonos y una voluntad envidiable- son los que corren por la ciclovía que mantiene un ritmo igual o mayor al de la propia calle, con monopatines, carritos de paseo y bicicletas que copan la parada.

Los rollers también son una opción no solo para chicos, sino también para grandes que se lanzan a la aventura. Lo importante es estar fit para mantenerse en estado y de paso quedar bien bronceado.

Nada más y nada menos que con las olas como banda sonora.

