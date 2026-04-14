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Villa Ibáñez

Nueva edición de San Juan Cerca facilitando trámites y servicios a los vecinos de Ullum

“Acercar, tener contacto con la comunidad, poder resolver aquellas situaciones que por sí solas no puede resolver alguna familia”, explicó el ministro Carlos Platero en el tercer operativo del 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este martes 14 de abril se realizó una nueva edición del programa San Juan Cerca, en la EPET N° 9 de Villa Ibáñez, Ullum. Este operativo brinda la posibilidad de hacer trámites y gestiones en las dependencias ministeriales, sin tener que trasladarse a la Capital de la provincia.

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En ese sentido, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero comentó que “hacemos un recorrido en los diecinueve departamentos de la provincia, llevando cada uno de los ministerios con sus ofertas, para que la gente pueda venir en una misma mañana y hacer varios trámites a la vez”.

Otro de los beneficios más destacados de esta acción de gobierno, es poder disminuir costos de traslado y de tiempo de las personas para solucionar sus necesidades, por eso “acercamos no solo la oferta que traen los ministerios, sino también a los funcionarios para que tengan contacto directo con la gente”, aseguró Platero.

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Desde las 8:30 y hasta las 13, en la sede de la escuela secundaria EPET N° 9 Dr. René Favaloro, se lleva a cabo el tercer operativo integral San Juan Cerca del 2026, que acerca desde cómo efectuar un pago de impuesto inmobiliario o automotor, hasta gestionar el DNI y vacunar o esterilizar mascotas.

Entre otros trámites más destacados, se encuentran la gestión de la tarjeta SUBE, el control de mascotas, el programa Aprender, Trabajar, Producir (ATP), asesoría sobre el uso de Ciudadano Digital, recuperar contraseñas, descargar documentos de la plataforma, entre otros, denuncias a Defensa al Consumidor e información sobre inscripción a cursos de manipulación de alimentos.

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“Acercar, tener ese contacto con el propio gobernador, con la comunidad, poder resolver aquellas situaciones que por sí solas no puede resolver alguna familia, para eso están los ministerios y sus funcionarios, para atender y escuchar y en base a eso poder actuar”, sostuvo Platero.

En este operativo estuvo presente el ministro de Familia y Desarrollo Humano, junto a la directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Noel Sánchez, autoridades del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Salud, y del de Turismo, Cultura y Deporte. También, el intendente de Ullum, David Dominguez.

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