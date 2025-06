Una modelo, el chico "Mirá Marta" y más: los videos de los sanjuaninos que quieren entrar a Gran Hermano

La fiebre por Gran Hermano no se detiene y en San Juan ya hay varios que sueñan con ser los primeros en representar a la provincia dentro de la casa más famosa del país. Modelos , tiktokers , vendedores y estudiantes se animaron a grabar sus videos de presentación y mostraron sus perfiles al país.

Alma López, una joven modelo y creadora de contenido de 25 años, fue una de las primeras en alzar la voz. “Voy a ser la primera sanjuanina en entrar a la casa de Gran Hermano”, aseguró con total convicción. Profesora de yoga, danzas clásicas y estudiante de marketing digital, Alma contó que tiene ese sueño “escrito en su librito, en su cabeza y en su corazón” desde hace años. “Soy sensible, soñadora, intensa, auténtica… y no me voy a dejar pasar por encima”, advirtió en su presentación.