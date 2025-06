Pese a que la Liga prometió mano dura con las apuestas, los partidos del fútbol sanjuanino siguen apareciendo en los casinos online

Lo cierto es que, volviendo con las apuestas, un tema que sigue sumando capítulos, durante el fin de semana pasado al menos tres partidos de la Fecha 18 del torneo doméstico volvieron a aparecer en plataformas online. Los encuentros entre Marquesado y Minero, Villa Obrera y Sportivo Rivadavia, y Juventud Zondina y Peñarol figuraron en sitios como BPlay y en al menos una decena de páginas deportivas que sugieren apostar.

BPlay, que es sponsor de la AFA y del automovilismo, es una plataforma habilitada para operar en algunas jurisdicciones del país, pero no cuenta con licencia para hacerlo en San Juan. Aunque la plataforma utiliza geolocalización para impedir que se apueste desde esta provincia, en su sitio se mostraron los nombres de los equipos sanjuaninos y esto, según lo establecido por la Liga, se encuentra expresamente prohibido por reglamento.

También volvieron a aparecer partidos en páginas no autorizadas como Celu Apuestas y otras plataformas ilegales, que operan sin licencia, muchas veces en la clandestinidad y sin regulación. A principios de junio, tras la polémica que estalló por las sospechas de sobornos, ya se había detectado que el partido entre Atenas y Alianza figuraba en un casino online.

Hasta el momento no hubo denuncias ni presentaciones en la Justicia respecto a esto. Resulta llamativo que, si el anexo sobre la prohibición de escudos y nombres de jugadores y clubes fue aprobado en la Liga Sanjuanina, sitios legales como BPlay, que incluso tienen de imagen a campeones del mundo con la Selección Argentina, incluya en sus apuestas partidos del fútbol local.

apuestas 4.jpg

Desde la provincia, el organismo competente en materia de regulación del juego es la Caja de Acción Social. Su presidente, Juan Pablo Medina, explicó que BPlay es una plataforma legal en algunas provincias, pero no en San Juan. “No deberían estar ofreciendo los partidos si la Liga lo ha prohibido. Si usan escudos o nombres sin convenio, están incumpliendo con una normativa institucional. Eso lo debería intimar la Liga Sanjuanina, no nosotros”, sostuvo Medina.

Además explicó que en la provincia no hay operadores de juego en línea habilitados y que por lo tanto cualquier plataforma que permita apostar desde territorio provincial incurre en la ilegalidad. “El problema es el juego ilegal y clandestino, es decir, las plataformas que ofrecen esas posibilidades. En San Juan aún no hay licencias otorgadas. Toda plataforma que permita apostar desde acá, es ilegal”, señaló Medina.

apuestas 2.jpg

En diálogo con este medio, aclaró además que en diciembre del año pasado se aprobó una ley para regular el juego online en la provincia, pero que aún no fue reglamentada ni está en plena vigencia. “Cuando tenga plena vigencia, la autoridad de aplicación, en este caso la Caja de Acción Social, va a terminar esto seguramente con una licitación donde se van a poder presentar empresas para obtener licencia y operar el juego en línea en la provincia”, detalló. Y agregó: “Esos operadores legales no solo deberán cumplir con lo que exijamos nosotros como regulador, también con lo que haya reglamentado la Liga Sanjuanina. Si se prohíbe el uso del escudo, no podrán usarlo”.

Mientras la pelota sigue rodando, este nuevo capítulo abre nuevos interrogantes: ¿la Liga accionará contra las casas de juegos online que utilizan el nombre de la institución y de los clubes sanjuaninos? ¿En qué quedará la investigación interna sobre sospechas de arreglos de partidos, apuestas e intentos de sobornos?