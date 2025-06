El atípico cierre de listas en el PJ sanjuanino

Las novedades No se despiden: los Registros del Automotor sanjuaninos siguen funcionando pese al anuncio de cierre

Al menos mientras este diario estuvo en la sede central del PJ sanjuanino, en calle 25 de Mayo y avenida Alem, no hubo movimiento. Es un retrato atípico de un cierre de listas del justicialismo, que otrora mostraba frenetismo y militancia en los momentos de decisiones electorales. Esta vez, según manifestaron los operadores, la ausencia de candidatos que quieran disputar una elección interna es una buena noticia. Ahora todo está en manos de las negociaciones que encaren los accionistas mayoritarios del partido, el senador Sergio Uñac y el exgobernador José Luis Gioja.

Durante todo el día, estuvo el rumor sobre la eventual presentación de avales de un afiliado, el exfuncionario uñaquista Jorge Ariel Rodríguez. Sin embargo, no alcanzó el número necesario. La cantidad de firmas fue un requisito exigente para que los posibles candidatos tuviesen un marco de representatividad. Según dijo a Tiempo, llegó a cosechar unas 3.000 adhesiones, de las cuales cerca de 500 estaban respaldadas por los DNI de los afiliados. De todas formas, acudió a la sede del PJ. También estuvo un rato el exdiputado Leonardo Gioja, que forma parte de la conducción.

image.png Claudia Vargas.

En tanto, las autoridades de la Junta Electoral, presidida por Claudia Vargas, dieron entrevistas a los medios de comunicación. La mujer atinó a recordar los requisitos: "Deben presentar una lista, hacen reserva de color, nombre, número, y deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, los avales y la fotocopia del documento de quienes los respaldan, además de los integrantes". No pasó mucho más. Apenas sobrevolaron algunos comentarios del tipo: "Y mirá si aparece el negro Ibarra con unas cajas", en referencia al exintendente de Rawson, disconforme con la situación.

La ausencia de listas para una interna deriva en una bifurcación interpretativa. Actualmente, la dirigencia peronista lo tomó como una señal de unidad. Sin embargo, todavía queda una aspecto a tener en cuenta. Si no hubo interna, tiene que haber un acuerdo a través de negociaciones. Si esas negociaciones no prosperan, el sector que no se sienta contenido tiene la chance de romper y jugar por afuera del paraguas del sello justicialista.