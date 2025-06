Conti Acevedo, el hockista sanjuanino por el que el Benfica pagará una cifra récord

469873736_18480095833050273_7779954516875679479_n.jpg

Según publicó el periodista portugués Humberto Ferreira, del medio especializado ZeroZero, las actuaciones de Conti Acevedo no pasaron desapercibidas para nadie. Y el Benfica, uno de los clubes más poderosos de Europa, no quiso perder la oportunidad: para no romper el pacto de caballeros que ya había sellado con el arquero argentino una vez que finalizara su vínculo con el OC Barcelos, la directiva decidió anticipar los tiempos. Así, el club de Lisboa se sentó a negociar con el equipo del norte portugués y acordó el pago de una rescisión que rondará los 90 mil euros, aunque la cláusula original era de 150 mil.