Milagros Domínguez: la sanjuanina ciega que dejó el silencio para gritar goles con la Selección Argentina

“El goalball me da esta posibilidad de ser más suelta, de charlar y hacer amistades, que otro deporte individual no me dio”, cuenta Milagros en el último episodio de Almateur, el ciclo que rescata historias de atletas que luchan por sus sueños.

image.png

Actualmente, Milagros compite en cuatro torneos a la vez: la Liga Metropolitana, el Regional, un campeonato femenino con un equipo cordobés llamado Mapaches y en la Selección Argentina. Su próximo desafío será un torneo internacional en Brasil, una cuenta pendiente tras no poder viajar a Colombia años atrás.

Entre anécdotas de viajes, amistades y agradecimientos eternos a sus entrenadores, Milagros reconoce que llegar a la Selección mayor es apenas una escala en un largo proceso olímpico que recién comienza.

“Queremos llegar, queremos estar. Sería un orgullo ponerse la camiseta y conseguir la clasificación al Mundial en China, sería una locura”, expresa con una sonrisa que atraviesa la pantalla.

En este emocionante episodio, la deportista sanjuanina repasa su vida, su vínculo con el deporte adaptado y los nombres que la ayudaron a convertirse en lo que es hoy: una joven que dejó el silencio para gritar goles.

